«Просто Женька сладкое любит»: как выглядит любимый магазин Будько из «Сватов» в селе Мощун

На фанатской страничке в Instagram звезд сериала «Сваты» появилась видеозапись из магазина, где в картине любили отовариваться главные герои — семейство Будько. Особенно любил захаживать в этот магазинчик актер Федор Добронравов.

«Как сейчас выглядит тот самый магазин в Кучугурах. На самом деле дом Будько находится в селе Горенка Киевской области. Магазин в селе Мощун. Все объекты из съемок находятся в непосредственной близости друг от друга. Какую местность вы хотели бы увидеть из сериала «Сваты»? Фанаты

В видеоролике также показали фрагмент из фильма. По сюжету, актер Федор Добронравов говорит, заходя в магазин: «Просто Женька сладкое любит». Правда, отоваривался он совсем не конфетами.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята минувшим летом в Грузии. На экраны последняя часть картины выйдет в ноябре.

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