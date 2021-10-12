«Не получит от меня ни гроша»: бывшая жена Гогена Солнцева аннулировала завещание

Как отметила Екатерина Терешкович, она хочет, чтобы фрик сгнил за решеткой.

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович заявила, что аннулировала после развода с шоуменом завещание, которое изначально составлялось на него.

Как отметила Екатерина Терешкович, теперь ее цель, чтобы Гоген Солнцев оказался за решеткой. Она уверена, что фрик использовал ее, чтобы завладеть имуществом после смерти.

По словам Терешкович, она была под гипнозом, когда писала завещание. Солнцев мечтал, чтобы все деньги достались ему. Дочери Терешкович Полине по завещанию ничего бы не отошло, кроме ржавой машины.

«Он все продумал, чтобы юридически к нему не подкопались. Если бы я не аннулировала завещание и не развелась, то выиграть суд у Гогена Полине было бы просто невозможно. Он все просчитал, сволочь! Но я умнее его! Не получит от меня ни гроша. Я аннулировала завещание. И все имущество отписала дочке!» Екатерина Терешкович

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович приняли решение развестись. Причем расставание вылилось в грандиозный скандал со взаимными упреками, сообщает «Собеседник».

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