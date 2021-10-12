«Я тут остановился в отеле одном, приходи»: Котова рассказала о домогательствах Меладзе

Как отметила певица, из коллектива ее в итоге выжила Альбина Джанабаева.

Певица Татьяна Котова, которая ранее выступала в группе «ВИА Гра», вспомнила в эфире шоу «Главный вопрос», как ее домогался музыкант и продюсер Валерий Меладзе.

По словам Котовой, в 2008 году у «ВИА Гры» состоялась презентация клипа. Татьяна тогда прилюдно восхитилась Меладзе. Она отметила, что он прекрасно умеет представлять новые песни на сцене. При этом попросила музыканта, научить ее делать так же.

«Я тут остановился в одном отеле, приходи», — сказал Валерий Меладзе.

При этом слова услышала нынешняя жена певца Альбина Джанабаева. С тех пор Котова стала ее врагом. Через несколько лет исполнительницу попросили на выход. Причем уйти из группы ее попросил сам Меладзе.

Напомним, что Татьяна Котова выступала в группе «ВИА Гра» на протяжении двух лет. В 2010 году она ушла из музыкальной команды, поняв, что не уживется с Альбиной Джанабаевой.

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