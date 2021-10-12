Красное мини и стразы: Рудова в мини-платье с разрезом показала, что у нее под юбкой

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова накануне блистала на вечеринке у друзей. Девушка нарядилась в миниатюрное красное платье с одной бретелькой из страз и пикантным разрезом на бедре.

В самый разгар вечера Рудова решила как следует потанцевать. Сначала девушка от динамичных движений едва не потеряла грудь, которая чуть не выпала из откровенного декольте, а потом эротично подразнила кадрами ниже пояса.

Красиво двигаясь в такт музыке, Рудова показала, что у нее под юбкой. В полумраке девушка засветила свой высокий разрез на платье, нежно поглаживая себя по бедрам. Видео она запостила в своем микроблоге в исчезающих stories, так что не каждому посчастливится оценить красоту танца актрисы.

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