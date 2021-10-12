«Порой я просто прятал от жены глаза»: Анатолий Котенев объяснил, почему развелся

Актер Анатолий Котенев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем браке с телеведущей Светланой Боровской.

«В Белоруссии я познакомился со Светланой. Она была студенткой театрального института. Она мне как-то сразу понравилась. Хотя я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Я готовил ей окрошку и блины. Так с окрошки и завязались наши отношения. К тому же в те годы я был молод и горяч». Анатолий Котенев

Как отметил Котенев, они не смогли сохранить брак.

«У Светы прекрасно все складывалось на телевидении. Однако она забывала отключать свою звезду дома. Мои просьбы на этот счет не всегда имели какой-то эффект. В какой-то момент, приезжая домой с заработков, я понимал, что Света меняется. Испытания медными трубами мы не выдержали. Я начал встречаться с другой девушкой. Мир не без добрых детей. Ей рассказывали про меня. Порой я просто прятал от жены глаза. Света поставила точку в наших отношениях», — заявил Анатолий Котенев.

Напомним, что Анатолий Котенев и Светлана Боровская были вместе с 1989 года. У них двое общих детей. В 2014 году пара распалась.

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