«Был страх, что я вылечу»: экс-звезда «Фабрики звезд» Крайнова – о том, как Шульгин ее домогался, но переключился на Михальчик

Полтора десятилетия прошло с третьей «Фабрики звезд», а закулисные страсти с шоу то и дело всплывают на поверхность. Сейчас разоткровенничалась экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова. Девушка поведала о том, что на проекте ее домогался продюсер Александр Шульгин.

Настя Крайнова на «Фабрике» смогла продержаться всего месяц. И уверена, что если бы ответила взаимностью продюсеру, то смогла бы выбиться в лидеры или даже победить, как это вышло у Юли Михальчик, занявшей третье место.

«Перед тем, как мы попали на «Фабрику», у нас было последнее совещание. В маленькой аудитории сидели все дети. Шульгин все время выходил и говорил мне: «Сиди». У меня тогда не было денег, я ездила на метро, которое уже закрывалось. Я понимала, что он хочет оставить меня напоследок. Я не знала, что там будет? Хрен его знает! Я качественно разыграла карты, чтобы уйти раньше. Было стремно! Я понимала, к чему он ведет», — вспоминает сейчас блондинка.

По словам певицы, Шульгин после такого стал регулярно выставлять ее кандидатуру на вылет. И девушка в итоге покинула проект.

«Не дала продюсеру, и вот он начинает меня гнобить. Бесило, что ему отказали. Юля Михальчик пошла на это, поэтому она в тройке победителей. Был страх, что я вылечу. Шульгин не хотел мне песни давать, доводил до истерики. Это была травля», — рассказала артистка в шоу «Главный вопрос» на YouTube-канале Popcake.

Причем, она стала свидетельницей начавшихся у Шульгина и Михальчик на проекте отношений. И когда пыталась рассказать об этом другим, ей никто не верил. Крайнова уверена, что Михальчик использовала эту связь ради собственной выгоды. Ведь вскоре после «Фабрики» они расстались.

«Потом произошла такая ситуация. Мы все сидели в спальне, болтали в темноте, потому что был отбой. Сверху свет горел, а она стоит с ним целуется. И я говорю: «Смотрите! Я же говорила». Все просто обалдели», — вспоминает девушка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!