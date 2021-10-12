В связи со смертью невесты: брак Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис могут аннулировать

Музыкант может снова стать в самое ближайшее время холостым человеком.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что брак музыканта Прохора Шаляпина и канадской миллионерши Татьяны Дэвис по американским законам может быть аннулирован в самое ближайшее время в связи со смертью бизнес-вумен.

Как отметил Бенхин, в Америке очень сложная система бракосочетания. Сначала молодым выдается лицензия на заключение брака. Затем будущие муж и жена должны подписать декларацию о намерении вступить в брак. Сам же документ о заключении брака выдается только спустя три месяца после описанных выше процедур, сообщает «Комсомольская правда».

«Поэтому в данном случае брак был действительно заключен, была церемония. Они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть еще чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, все это можно аннулировать в связи со смертью невесты». Александр Бенхин

Напомним, что жена Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла в Америке от коронавируса. На момент смерти ей было 47 лет.

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