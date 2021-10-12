«Дозвонился до американского аналога ЗАГСа»: адвокат Бенхин выяснил, жива ли жена Шаляпина

Как отметил юрист, у него были на этот счет определенные сомнения.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что жена музыканта Прохора Шаляпина миллионерша из Канады Татьяна Дэвис действительно ушла из жизни.

По его словам, у него были на этот счет определенные сомнения, но теперь они точно развеялись. Как отметил Бенхин, его смутило, что некролога о смерти Дэвис не появилось ни на сайте ее компании, ни на сайте похоронного дома.

«Вчера я дозвонился в Registry Office of the Province of Ontario. Это аналог ЗАГСа. После длительных выяснений, они мне информацию о смерти Татьяны Дэвис подтвердили». Александр Бенхин

Как отметил Александр Бенхин, орган, где ему рассказали о смерти Дэвис, официальный. Сомневаться в компетентности людей, там работающих, он не может. По его словам, жена Прохора Шаляпина действительно, к сожалению, ушла из жизни, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было 47 лет. Ее сгубил коронавирус. Музыкант, к сожалению, не смог присутствовать на похоронах. Татьяну Дэвис кремировали.

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