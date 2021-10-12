«Ехала на репетицию, как на смертную казнь»: Медведева вспомнила знакомство с Милохиным

Как отметила фигуристка, когда она в первый раз увидела блогера, то ей сразу как-то стало спокойнее.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу Ляйсан Утяшевой вспомнила о своем знакомстве с блогером Даней Милохиным.

«Я ехала на первую репетицию, как на смертную казнь. Думаю: тиктокер, блогер, коньки, фигурное катание. Приехала на каток, где проходили пробы, а он уже там. И мне сразу стало спокойнее». Евгения Медведева

Как отметила Евгения Медведева, ее сразу покорили круглые большие голубые глаза Дани Милохина. Он при первой встрече попросил научить ее кататься. При этом она заметила, что Даня Милохин только кажется хрупким пальчиком. Он намного сильнее и все схватывает на лету. На льду тиктокер работает очень упорно.

Напомним, что Евгения Медведева и Даня Милохин в паре выступают в шоу «Ледниковый период». Причем в первом выпуске проекта блогер уронил Медведеву во время номера.

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