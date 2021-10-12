«Брат предлагал переспать»: младшая дочь Распутиной рассказала о домогательствах родственника

Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявила, что брат Роман Захаров делал ей непристойные предложения.
«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной».
Как отметила Мария Захарова, она жаловалась на брата своей маме. Певица предпочла замять скандал. Посоветовала наследнице держаться подальше от брата.
А вот сам Роман считает, что его наглым образом оклеветали. По его словам, в бедах семьи виновата именно Маша Распутина.
«Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные», — сообщил Захаров.
Напомним, что у Маши Распутиной две дочки от разных мужчин. Лиду она родила от отношений с бизнесменом Владимиром Ермаковым, а Машу — от продюсера Виктора Захарова. Отметим, что дочери Распутиной не общаются между собой.
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