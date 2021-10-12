«Брат предлагал переспать»: младшая дочь Распутиной рассказала о домогательствах родственника

Младшая дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» заявила, что брат Роман Захаров делал ей непристойные предложения.

«Брат предлагал переспать. Когда мне было 17, он приставал. Я была девственницей, а он хотел стать моим первым мужчиной». Мария Захарова

Как отметила Мария Захарова, она жаловалась на брата своей маме. Певица предпочла замять скандал. Посоветовала наследнице держаться подальше от брата.

А вот сам Роман считает, что его наглым образом оклеветали. По его словам, в бедах семьи виновата именно Маша Распутина.

«Не надо детей в старости рожать, у них генетический сбой происходит. У нее обе дочки недоделанные», — сообщил Захаров.

больше по теме Красавица с выразительными глазами: Маша Распутина показала на редком фото младшую дочь Марии Захаровой в сентябре исполнится 21 год.

Напомним, что у Маши Распутиной две дочки от разных мужчин. Лиду она родила от отношений с бизнесменом Владимиром Ермаковым, а Машу — от продюсера Виктора Захарова. Отметим, что дочери Распутиной не общаются между собой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.