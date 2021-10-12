Сочно: Клава Кока в бикини с модным принтом показала крупным планом загорелую «ложбинку греха»

Певица на гастролях в Турции успевает не только работать, но и отдыхать.

Клава Кока не раз жаловалась на свой плотный график. Подчас она едва успевает поспать – переезды и перелеты у нее следуют один за другим. Поклонники даже проявляли беспокойство – так их любимица может просто выгореть.

Но Кока старается даже в столь жестком режиме находить плюсы. Сейчас она на гастролях в Турции и, как и многие ее звездные коллеги, успевает не только хорошо поработать, но и отдохнуть.

Накануне красотка поспешила на пляж и успела загореть. Она показала себя в stories в бикини с модным принтом «гусиная лапка». При этом в кадр крупным планом попала ее сочная загорелая грудь и область декольте, поэтично именуемая «ложбинкой греха».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!