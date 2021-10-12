Юбка превращается в элегантный пояс: Бузова в экстремальном мини едва не оголила зону бикини

Певица не раз попадала впросак с очень короткими нарядами, но жизнь ее ничему не научила.

Телеведущая, певица Ольга Бузова в день выхода своего третьего альбома отмечала это долгожданное событие в ресторане. Она встретилась с многими друзьями, а происходящее снимала на телефон для миллионов фолловеров.

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Для посиделок красотка выбрала экстремальное мини. И в какой-то момент, приподнимаясь с дивана навстречу гостям, едва не засветила зону бикини – юбка превратилась в пояс. Певица вовремя спохватилась и поправила ее.

Кстати, это уже не первый эпизод, когда Бузова столь опрометчиво выгуливает мини. Например, на танцевальной тренировке не так давно красотка увлеклась репетицией и не заметила, как юбка превратилась в пояс.

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