Юбка превращается в элегантный пояс: Бузова в экстремальном мини едва не оголила зону бикини

Телеведущая, певица Ольга Бузова в день выхода своего третьего альбома отмечала это долгожданное событие в ресторане. Она встретилась с многими друзьями, а происходящее снимала на телефон для миллионов фолловеров.
Для посиделок красотка выбрала экстремальное мини. И в какой-то момент, приподнимаясь с дивана навстречу гостям, едва не засветила зону бикини – юбка превратилась в пояс. Певица вовремя спохватилась и поправила ее.
Кстати, это уже не первый эпизод, когда Бузова столь опрометчиво выгуливает мини. Например, на танцевальной тренировке не так давно красотка увлеклась репетицией и не заметила, как юбка превратилась в пояс.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!