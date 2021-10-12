Идеально для прогулок: Навка в «деловом коричневом» костюме и шляпке вышла с дочками на променад

Минувший уикенд в Москве выдался особенно солнечным и теплым. Многие семьи поспешили провести время на улице. Не остались в стороне и звезды.

Татьяна Навка с мужем и дочками тоже выбралась на прогулку. Она нарядилась в коричневый трикотажный костюм, косуху из овчины и шляпку. Мы попросили стилиста Елену Павленко оценить аутфит фигуристки.

«Татьяна Навка выбрала удобное решение для выходного дня и отдыха. Это трикотажный total look вместе с модным сочетанием на осень оттенка «деловой коричневый» (downtown brown), как объявил институт цвета Pantone. Получился стильный комплект, который можно носить как с кроссовками, так и с ботинками, дополняя разными аксессуарами – от элегантных до кэжуал-вариантов, как сделала Навка, выбрав шляпу», — прокомментировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко – стилист-имиджмейкер. Образование: Академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» Ustyle school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы – полтора года.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!