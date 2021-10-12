«Мои три красавицы!»: 81-летний Виторган показал любимых жену и лапочек-дочек

Эммануил Виторган снова познал радость отцовства уже в почтенном возрасте. Он вместе с женой Ириной Млодик решился воспользоваться услугами суррогатных матерей, и теперь счастлив воспитывать двоих лапочек-дочек.

Старшей Этель уже три годика, младшая Клара ровно на год младше сестренки. Родители не успели оглянуться, как девочки уже выросли. И Виторган счастлив быть рядом с ними. На новом фото, которым актер поделился в микроблоге, он запечатлел жену и своих уже таких больших дочек.

«Мои три красавицы! Спасибо, что вы есть!», — подписал снимок артист.

Добавим, что их с Ириной Млодик дочки сделали Эммануила Виторгана многодетным отцом. От первого брака с Тамарой Румянцевой у него есть дочь Ксения, дети которой уже подарили актеру правнуков. Матерью второго ребенка, сына Максима, стала Алла Балтер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!