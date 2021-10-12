Когда декольте сползает: Наталья Рудова в платье-бюстье едва не потеряла пышную грудь

Актриса сексуально станцевала на вечеринке, позабыв, что у нее наряд имеет всего одну лямку.

Популярная актриса Наталья Рудова умеет веселиться. Девушка регулярно встречается с подругами, и они отжигают на вечеринках на зависть хейтерам.

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На сей раз повод потанцевать у Рудовой оказался весомый. Она стала гостьей праздника в честь дня рождения подруги. Живая музыка, цыганские танцы, а затем дискотека – атмосфера так и шептала. И блондинка, позабыв о своем провокационном наряде, пустилась в пляс, оторвавшись от души.

Платье-бюстье на одной лямочке, казалось, не выдержит напора и явит миру пышную грудь красотки. Но девушка старалась этого не допустить.

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