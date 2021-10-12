«Яркий и смелый образ»: Клава Кока подчеркнула стройные ноги мини-юбкой и фантазийными колготками

Клава Кока по возвращении из Парижа, где провела почти неделю, поспешила насладиться московской осенью в одном из парков столицы. Девушка много веселилась, играла с листвой и позировала для фото и видео.

На прогулку красотка нарядилась в стильный тренд с логопринтом, мини-юбку, а также фантазийные колготки с ломаными полосками. Стилист Анастасия Левицкая обратила внимание, что недооценивать роль колготок в образе не стоит.

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«Очень понравился аутфит Клавы! Все в этом образе хорошо: объемный тренч, дерзкий комбинезон, грубые ботинки, а завершают образ фантазийные колготки. Получился яркий смелый образ, который гармонично сочетается с макияжем и новым цветом волосы Клавы. Отмечу, что часто именно колготки становятся стилеобразующим элементом при составлении аутфита. Поэтому берите пример с певицы и дополняйте ими свой образ», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от Skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы – два года.

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