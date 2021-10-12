Леди в осени: Марина Юдашкина в черной косухе и брюках отметилась в саду

Бизнесвумен Марина Юдашкина не только помогает своему именитому супругу Валентину Юдашкину с Домом моды, но и успевает вести хозяйство, а также регулярно наполняет свой микроблог новым контентом.
В начале осени светская львица хвасталась урожаем с собственного огорода, затем показывала встречи с подругой Аллой Пугачевой, а в этот раз запостила снимки с прогулки.
Юдашкина как жена и муза кутюрье всегда выглядит стильно, даже в повседневности. И этот выход не стал исключением. Марина отправилась на прогулку по осеннему саду, утопающему в «золоте», и выбрала для этого тотально черный наряд.
Рубашку и брюки она дополнила актуальной косухой. Черный аутфит не только смотрелся элегантно, но и подчеркнул стройную фигуру своей хозяйки.
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