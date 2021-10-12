Материнство карьере не помеха: Арзамасова похвасталась новым достижением на сцене

В середине августа Елизавета Арзамасова подарила мужу Илье Авербуху сына. Мальчика назвали Львом, и мама с папой не чают в нем души.

В начале театрального сезона Арзамасова не стала засиживаться дома и поспешила вернуться к работе. И ее труды были вознаграждены новым карьерным достижением. На I Международном театральном фестивале антрепризных спектаклей «Самородок» жена Авербуха получила приз за лучшую женскую роль.

«Спасибо большое! Простите, что не смогла приехать на церемонию награждения: Лев Ильич еще не каждый раз может меня отпустить, но я обнимаю вас через расстояние и от всего сердца благодарю!», — порадовалась актриса.

В комментариях Арзамасову поспешили поздравить многие поклонники. Среди первых написавших отметился и ее муж. Илья Авербух написал: «Поздравляю мою самую талантливую! Место под приз готово». Кто-то тут же заметил, как повезло фигуристу с женой.

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