Груди трясутся, платье спадает: Наталья Рудова в откровенном мини зажигательно станцевала на вечеринке

Актриса стала гостьей на дне рождения своей подруги.

Звезда сериалов и клипов знаменитых исполнителей, 38-летняя Наталья Рудова накануне повеселилась на вечеринке с друзьями. Красотка побывала на дне рождения подруги и, эффектно нарядившись в красное мини-платье, стала одной из ярких девушек тусовки.

В разгар вечера начались танцы. И Наталья Рудова не осталась в стороне, а тоже пустилась в пляс, зажигательно двигаясь в такт музыке. Сексуальный наряд на одной лямочке предательски сползал во время динамичных движения, и красотке приходилось его придерживать.

Огня в танец Рудова добавила, вскидывая голову и раскидывая волосами, а также эротично поглаживая себя руками по телу.

Ранее Рудова демонстрировала подписчикам свой вечерний образ, который она составила с мини-платьем. Поверх откровенного наряда звезда накинула черное пальто оверсайз, а в качестве обуви предпочла высокие сапоги.

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