«Самый маленький гость показа»: Рудковская с годовалым малышом вышла в свет

Яна Рудковская в сентябре отпраздновала первый день рождения своего самого младшего из сыновей – Арсения Плющенко. Малыш растет копией своего знаменитого отца и радует маму с папой своими маленькими достижениями.

Накануне Яна Рудковская устроила модный показ коллекций детской одежды, на который пришли наследники многих знаменитостей. Сама светская львица пришла с Арсением и Сашей Плющенко. Старший из сыновей дефилировал по подиуму, а младший наблюдал действо с высоты маминых рук.

«Самый маленький гость показа — Арсюша Плющенко в окружении друзей», — показала мама Арсения на снимках в микроблоге.

К своему годику Арсений Плющенко уже успел побывать на обложке Vogue, где мама впервые показала всем его личико, а также стал cover boy вместе с отцом в специальном выпуске журнала GQ «Отцы и дети». Так что он буквально с пеленок привыкает жить под прицелом всеобщего внимания.

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