Экстремально томно: Рудова в красном мини-платье на одну лямку сверкнула пышными прелестями

Актриса была приглашена на день рождения и тщательно выбирала наряд.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова накануне повеселилась на дне рождения у подруги. Перед тем как прийти на праздник, красотка тщательнейшим образом выбирала наряд.

И не прогадала, отдав предпочтение темно-красному миниатюрному платью с мягким разрезом на бедре, а также одной тонюсенькой лямочкой, которая едва держала пышное декольте красотки. Кстати, она выполнена из страз, также как и кайма по краю платья снизу, привлекая внимание к томным упругим прелестям красотки.

Рудова показала финальный образ. Она дополнила образ высокими черными сапогами, а в качестве верха предпочла черное пальто оверсайз.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!