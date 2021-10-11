«Добивать подло»: Кожевникова высказалась по поводу смертельного ДТП с Собчак

Автомобиль светской львицы врезался в иномарку на сочинской трассе, из-за чего погиб человек.

9 октября на дороге, связывающей Адлер и Красную Поляну, произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Мерседес», в котором Ксения Собчак направлялась в аэропорт, вылетел на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Фольксвагеном». Две его пассажирки погибли, водитель получил травмы.

Ведущая после аварии пересела в другую машину, на которой уехала в аэропорт, затем улетела в Москву. Позже Собчак вышла на связь со своими подписчиками, заявив, что получила травмы, включая сотрясение мозга. В трудной ситуации ей хотелось оказаться рядом с мужем и сыном.

На трагедию решила отреагировать в личном блоге Мария Кожевникова, которой, по ее словам, звонят многочисленные представители СМИ и просят комментарий.

«Думаю, что у некоторых расчет был на то, что у меня появился шанс «полить грязью» человека, который находится в сложной ситуации. Наверное, меня плохо знают, но добивать это низко и подло, и точно не про меня. В общем, пожалуйста, давайте оставаться людьми, мои соболезнования и дай Бог, чтобы врачи помогли потерпевшим!

P.S. Жалко и водителя, понятно что в уме и светлой памяти ни один водитель не будет рисковать и просто так выезжать на встречку, если не тайминг и опоздания, и нам всем это еще раз напоминание, что нельзя нарушать правила дорожного движения ни при каких обстоятельствах, а они бывают у всех. Надо помнить, что сев за руль, ты отвечаешь не только за свою жизнь», — написала Мария Кожевникова в Instagram.

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