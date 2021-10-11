«Волосами отплевывалась»: Хилькевич в тесных стрингах нырнула под воду ради секси-фото

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» предстала совсем не в «звездном» свете.

Анна Хилькевич оконфузилась на отдыхе, пытаясь получить секси-фото. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» забавно нырнула под воду, «случайно» налепив мокрые волосы на лицо. При этом артистка эпично отплевывалась, пытаясь «отклеить» намокшие пряди. Выглядело это весьма и весьма комично. Анна сумела насмешить своих поклонников, дав понять, что она совершенно не стесняется своих не гламурных снимков.

«Лицом в воду», «Шмякнулась!», «Волосами мокрыми лицо залепила», «О-о! Очень сексуально, отплевываться волосами», «Хороша, малышка!», «Секси-мамасита», «В стиле Бузяндры??», «Загорелая как шоколадка», «Мулаточка», «Соблазнительная», «Шикарная фигурка», — пишут фолловеры.

На «горячем» фото Анна Хилькевич позировала в мини-бикини, подчеркнув стройные бедра тесными стрингами. Несмотря на комичное выражение лица, актриса привлекла внимание фанатов, похваставшись идеальным звездным телом.

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