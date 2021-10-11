Для свежести и молодости: Понаровская после советов Хромченко примерила худи с длинной юбкой

Ведущая «Модного приговора» рекомендовала кофту с капюшоном тем, кто хочет выглядеть динамичнее.

Ирина Понаровская появилась на людях в уютном стильном образе в сиреневых тонах, который состоял из худи и длинной юбки. Столь необычное сочетание – женственного и спортивного стилей – ранее рекомендовала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

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Ведущая замечала, что эта кофта с капюшоном – тренд сезона и носят ее теперь практически в любой комплектации. По мнению стилиста, худи можно включать в свой гардероб и возрастным дамам, ведь оно обладает прекрасной способностью нивелировать возраст.

«Факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости», — сказала Эвелина Хромченко.

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