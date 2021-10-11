«Мамочка на чиле»: Алсу вышла на променад в Мексике в небесно-голубом наряде в духе летнего ветра

Алсу не смогла скрыть своего восторга от отдыха в Мексике, куда она отправилась немного продлить лето.

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Певица выбрала курорт Лос-Кабос, известный своими чистейшими пляжами и дорогими респектабельными отелями. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы заняться спортивной рыбалкой, гольфом, дайвингом, плаванием на байдарках, наблюдением за китами и просто насладиться песком, морем и солнцем.

«Мама на чиле. Мама на расслабоне», — написала про себя Алсу в личном блоге.

Знаменитость поделилась с поклонниками фотографией со своего отпускного променада по Мексике, на который она выбрала романтичный комплект небесно-голубого цвета в духе летнего ветра. Летящая ткань облачения подчеркивала настроение Алсу.

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