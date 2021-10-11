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Подкаминская в бандажном топе эффектно приподняла грудь, блеснув ей перед публикой на премьере

Звезда явилась на презентацию сериала СТС «Жена олигарха» в секси-образе ковбойши.

Подкаминская в бандажном топе эффектно приподняла грудь, блеснув ей перед публикой на премьере
Елена Подкаминская. Фото: Елена Акимова/ Teleprogramma.pro

Елена Подкаминская претендует на еще одну звездную роль после сериала «Кухня». Актриса снялась в теленовелле СТС «Жена олигарха» в главной роли.

На светскую премьеру многосерийного фильма артистка пришла в секси-стиле из вестерна, примерив шляпу, кожаные брюки, ботильоны с узким мысом на каблучке и бандажный топ оттенка индиго. Он эффектно приподнял ее грудь и заставил волноваться публику.

Елена Подкаминская. Фото: Елена Акимова/ Teleprogramma.pro

Необычайно хрупкая актриса явилась на презентацию в сопровождении спутника. Как оказалось, это Вячеслав Муругов, российский медиаменеджер и продюсер.

Подкаминская сообщила журналистам, что после выхода в свет ленты «Жена олигарха», зрителям также стоит ждать нового сезона «ИП Пироговой».

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