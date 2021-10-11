Катина о безумных проявлениях фанатских чувств: «Сначала писал о любви, а потом хотел застрелить»

Всенародная известность — это не только море внимания, любви и цветов, но еще и бешеные фанаты. Чего только они не предпринимают, чтобы показать свою любовь артисту: набивают татуировки, дарят нижнее белье, делают привороты.
Но на одном из концертов Лена Катина столкнулась с очень необычным проявлением фанатской любви.
«Недавно в Польше один человек сначала писал мне о своей любви, а потом — что купил оружие и хочет застрелить» — с ужасом рассказывала артистка в беседе с Wday.ru.
Более спокойные поклонники певицы искренне переживали за нее и отговаривали от концерта. На всякий случай, Лена усилила охрану и сообщила об инциденте в полицию.
«На концерт я прилетела, все прошло хорошо» — сообщила она фанатам.
В одном из выпусков программы «Секрет на миллион» Лена откровенно заявила, что ее изнасиловали в 11 лет. По словам артистки, эту историю, спустя годы, она может рассказывать без слез. Так как уже давно проработала ее с психологом.
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