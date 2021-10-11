Эти джинсы — бомба! Горбань в горчичной дубленке выбрала ультрамодные брюки сезона

В тренде этой осени также джинсы трубы, клеш и палаццо.

Молодая мамочка Мария Горбань тщательно следит за своим имиджем. Даже путешествуя на поезде актриса из сериала «Кухня» старается выглядеть так, словно только сошла с обложки модного молодежного журнала.

Приехав в Санкт-Петербург возлюбленная кинооператора Кирилла Зоткина продемонстрировала ультрамодный аутфит, представив в одном образе сразу несколько трендов. Во-первых, Маша примерила супер-актуальную панаму.

Во-вторых, она выбрала горчичную дубленку, которая сочеталась с желтыми ботинками на тракторной подошве и апельсиновой сумкой. Изюминкой образа стали джинсы-бойфренды. Этот фасон брюк можно назвать хитом сезона. Также в моде джинсы трубы, клеш и палаццо.

«Уже спросили в комментариях: Где ребенок?» — пошутила звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. «Ждем-с», — в той же шутливой манере ответила Мария.

Напомним, что совсем недавно актриса из сериала «Кухня» во второй раз стала мамой. У нее подрастает сын Нилан от кинооператора Кирилла Зоткина. До появления общего ребенка пара успела вступить в брак. Также у Марии Горбань есть дочка Стефания.

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