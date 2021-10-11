«Самое тяжелое расставание не то, о котором знает вся страна»: Юлия Барановская рассказала о личной драме

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что до сих пор жалеет о разрыве с мужчиной, и это не отец троих ее детей Андрей Аршавин.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что в ее жизни был мужчина, о расставании с которым она жалеет больше, чем о разрыве с гражданским мужем и отцом своих троих детей Андреем Аршавиным.

Звезда дала понять, что этот человек сделал для нее очень много. И она нуждается в его советах и по сей день, но получить их не может. Зовут этого мужчину Максим.

«Самое тяжело расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с другом, с близким другом. Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами… Он много делал для меня, приезжал на 8 марта, поздравлял. Он был «крышей» для меня и моих подруг», — поделилась телеведущая в подкасте «Сберзвук».

Максим был очень добр к Юлии и помогал ей в различных сложных ситуациях. Но однажды она его сильно обидела, он не простил и просто исчез из ее жизни. С тех пор Юлия Барановская поняла, что пусть лучше обижают ее, чем это будет делать она. О Максиме, по признанию Юлии Барановской,она вспоминала и во время совместной жизни с Андреем Аршавиным.

«Мы уже жили с Андреем, появился первый ребенок, второй, третий, но я все время мысленно к нему возвращалась. Да, я не любила его как мужчину, но часто думала: «Был бы сейчас Макс, он бы мне сказал, как поступить». Много житейской мудрости я от него услышала», — цитирует Юлию Барановскую «Стархит».

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