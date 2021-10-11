«Стройная фигура позволяет»: Алсу в роскошном платье миди блеснула щиколотками в «золотых» босоножках

Эксперт портала Teleprogramma.pro Юлия Маковецкая пришла в восторг от утонченного и яркого лука певицы.

Алсу, будучи мамой троих детей, знает толк в моде. Певицу никак нельзя сравнить с типичной домохозяйкой: потертые халатики с заплатками, неряшливые пучки, тапочки с зайчиками — это все не про нее. Жена бизнесмена Яна Абрамова успевает и детьми заниматься, и концерты давать, и о себе любимой не забывает. Да и выглядит Алсу просто восхитительно. На одном из светских мероприятий певица предстала в алом асимметричном платье с открытым плечом. При этом артистка умело подчеркнула тонкую талию, отдав предпочтение силуэтному крою. Изюминкой образа стали фантазийные «золотые» босоножки. Эффектный образ певицы для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая.

«У Алсу невероятно благодарная внешность для экспериментов. Яркая, контрастная красотка может позволить себе любой эксцентричный наряд.

Стройная фигура позволяет добавить фактуры и крой платью. Длина отлично подходит, хорошо сочетается с аксессуарами и выгодно подчеркивает внешность певицы. Цвет помады потрясающе сочетается с платьем и внешностью», — отметила Юлия Маковецкая.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер.

7 лет и 2000+ шопингов

200+мероприятий для 50 000 человек

руководитель собственного event-агентства

1 год работала байером в Южной Корее

гуру до\после: похудела на 20 кг

Со-основатель Всероссийского сообщества стилистов

Амбассадор UMA

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