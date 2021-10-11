Стало известно, сколько Ксении Собчак заплатили за корпоратив перед аварией с двумя погибшими

Продолжаются разбирательства, связанные с резонансным ДТП, участницей которого стала телеведущая Ксения Собчак.

Светская львица в минувшую субботу вела корпоратив на Красной Поляне. Крупный застройщик устроил праздник по случаю сдачи в эксплуатацию дома. Вести вечеринку были приглашены звезды первой величины Ксения Собчак и Игорь Верник.

«Выступление Ксении и Игоря Верника обошлось в сумму восемь миллионов рублей, — рассказал сайту «КП» — Кубань» один из организаторов концертов звезд в Сочи. — Но их в Сочи привозили не мы, а агентство из Москвы. Оно уже давно работает именно с Ксенией Анатольевной и Верником. Его директор лично приезжал в Сочи, чтобы все прошло на высшем уровне».

Сразу после праздника Ксения Собчак поспешила удалиться. В Москве ее ждал сын Платон. Звезда села в «Мерседес» и помчалась в аэропорт Адлера. По дороге водитель автомобиля, в котором она ехала, пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с «Фольксвагеном», две пассажирки которого скончались от травм.

Сегодня стало известно, что водителя «Мерседеса», ставшего виновником ДТП, отправили под домашний арест. Все пассажиры автомобиля, включая Ксению Собчак, будут вызваны для дачи показаний.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.