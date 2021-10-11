Лена Катина: «Мужчина должен понимать, когда нужно просто помолчать»

Экс-солистка группы t.A.T.u рассказала, какого мужчину хотела бы видеть рядом с собой.

Несмотря на дикую популярность группы t.A.T.u в прошлом, настоящая Лена Катина — спокойный и рассудительный человек. До сих пор она всячески скрывала все подробности личной жизни. Однако в свежем интервью призналась, какими качествами должен обладать мужчина ее мечты.

«Для меня главное — ум, красота, щедрость, забота и мудрость. Я артист и очень эмоциональный человек. Конечно, мужчина должен понимать, что бывают такие состояния, когда нужно просто помолчать. На самом деле важно, чтобы с человеком было интересно разговаривать, он подходил тебе по менталитету, духовным качествам и просто чтобы подходил», — отметила Лена Катина в беседе с Woman’s Day.

Можно предположить, что певице пригодились знания по психологии, которые она получила в вузе. Артистка признается, что к ней любят обращаться за советом, за анализом каких-то определенных ситуаций самые разные люди.

Но сердце нынешнего избранника долларового миллионера Дмитрия Спиридонова поп-дива скорее всего поразила своим голосом, когда выступала на его дне рождении. Уже с середины лета они вместе, и надеемся, что Дмитрий обладает всеми чертами характера, о которых мечтает Лена.

К слову, Лена Катина в 2015 году родила сына Александра. Отцом ребенка является словенский рок-музыкант Сашо Кузманович. С ним певица находится в разводе. По словам артистки, с отцом своего ребенка она поддерживает дружеские отношения.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.