«Нереальный живот! Одни кубики!»: Ходченкова обнажила талию, поразив публику спортивной формой

Звезда запечатлелась в коротеньком топе для своего микроблога.

Светлана Ходченкова давно и упорно занимается в спортивном зале. Актриса любит проводить время на тренажерах, а также на пилоне, периодически удивляя народ секси-кадрами у шеста.

больше по теме Влюбленные с цветами: Брежнева предстала на прогулке с мужем в сером уютном свитере и вязаных брюках Вера Брежнева и Константин Меладзе совершили осенний променад на лоне природы.

Судя по последней фотографии в ее микроблоге, знаменитая блондинка делает серьезный упор на проработку мышц пресса. Ходченкова примерила для эффектного кадра коротенький топ и джинсы. Брюки на животе актрисы были явно большеваты и немного сползли вниз, обнажив красивый рельеф.

«Нереальный живот! Одни кубики!», «Фигура – огонь», «Шикарная фигура!», «Живот!», «Великолепная», «Нечто неземное», — восхитились люди в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.