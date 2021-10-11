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«Нереальный живот! Одни кубики!»: Ходченкова обнажила талию, поразив публику спортивной формой

Звезда запечатлелась в коротеньком топе для своего микроблога.

«Нереальный живот! Одни кубики!»: Ходченкова обнажила талию, поразив публику спортивной формой
Светлана Ходченкова. Фото: Globallookpress.com

Светлана Ходченкова давно и упорно занимается в спортивном зале. Актриса любит проводить время на тренажерах, а также на пилоне, периодически удивляя народ секси-кадрами у шеста.

Судя по последней фотографии в ее микроблоге, знаменитая блондинка делает серьезный упор на проработку мышц пресса. Ходченкова примерила для эффектного кадра коротенький топ и джинсы. Брюки на животе актрисы были явно большеваты и немного сползли вниз, обнажив красивый рельеф.

Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

«Нереальный живот! Одни кубики!», «Фигура – огонь», «Шикарная фигура!», «Живот!», «Великолепная», «Нечто неземное», — восхитились люди в комментариях.

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