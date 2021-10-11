«Я так сильно тебя обнимал»: Прохор Шаляпин посвятил песню покойной жене-миллионерше

Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход нового трека и поблагодарил за очень точные слова и прекрасную мелодию его авторов.

Шоумен и певец Прохор Шаляпин, недавно потерявший жену, записал новую песню, которую посвятил памяти Татьяны Дэвис.

«Спасибо сердечное за эту песню, так точно и искренне выражающую все мои сегодняшние переживания, композитору Олегу Шаумарову, автору текста Ларисе Фоминой и аранжировщику Андрею Харченко. Посвятить ее я хочу Татьяне.

Я уверен, что эта композиция отзовется в сердцах у многих, особенно тех, кто терял близких», — поделился в микроблоге Прохор Шаляпин.

Пост он сопроводил звуковым файлом, на котором записан отрывок его новой песни.

«Я так сильно тебя обнимал,

Будто кто-то тебя отнимал,

Будто нас разделили жестоко,

Миллионами матовых стекол.

Я так сильно тебя обнимал,

Будто страшно уже тосковал,

Отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу», — поет Прохор Шаляпин.

Напомним, жена Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Дэвис скончалась 25 сентября от коронавируса.

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