«Я так сильно тебя обнимал»: Прохор Шаляпин посвятил песню покойной жене-миллионерше

Шоумен и певец Прохор Шаляпин, недавно потерявший жену, записал новую песню, которую посвятил памяти Татьяны Дэвис.
«Спасибо сердечное за эту песню, так точно и искренне выражающую все мои сегодняшние переживания, композитору Олегу Шаумарову, автору текста Ларисе Фоминой и аранжировщику Андрею Харченко. Посвятить ее я хочу Татьяне.
Я уверен, что эта композиция отзовется в сердцах у многих, особенно тех, кто терял близких», — поделился в микроблоге Прохор Шаляпин.
Пост он сопроводил звуковым файлом, на котором записан отрывок его новой песни.
«Я так сильно тебя обнимал,
Будто кто-то тебя отнимал,
Будто нас разделили жестоко,
Миллионами матовых стекол.
Я так сильно тебя обнимал,
Будто страшно уже тосковал,
Отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу», — поет Прохор Шаляпин.
Напомним, жена Прохора Шаляпина, канадская миллионерша Татьяна Дэвис скончалась 25 сентября от коронавируса.
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