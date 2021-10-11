«Нашелся повод разорвать Собчак»: ведущий «Дома-2» Кадони поддержал звезду после ДТП с двумя погибшими

Влад Кадони заявил, что ему стыдно за тех, кто набросился на Ксению Собчак с обвинениями в том, что она в спешке оставила место аварии.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони не остался в стороне от громкого события, одной из участниц которого стала экс-ведущая реалити-шоу Ксения Собчак.

В минувшую субботу автомобиль «Мерседес», в котором Ксения Собчак ехала с Красной Поляны в аэропорт Адлера, вышел на обгон и совершил лобовое столкновение с «Фольксвагеном».

В результате аварии погибли две женщины – пассажирки «Фольксвагена». После ДТП Ксения Собчак пересела в другое такси и уехала в аэропорт, чтобы как можно скорее вылететь в Москву. Звезду за такое поведение в Сети осудили, многие считают, что она должна была остаться, чтобы помочь пострадавшим в аварии.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони с такой постановкой вопроса категорически не согласен.

«Нашелся повод разорвать Собчак старым ненавистникам. Кому-то выслужиться перед ее врагами, кому-то просто хайпануть на громком имени, а кому-то и вовсе подразнить раненого зверя, зубов которого было боязно ранее», — высказался Влад Кадони в микроблоге.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшим в этой аварии и заявил, что смешно обвинять Ксению Собчак в том, что она хотела скрыться. Уж, кому, кому, а Ксении Собчак быть незамеченной невозможно.

«Неужели общество в нашей стране может начать кого-то жрать лишь потому, что человек давно был неприятен и вот появился повод? Неужели теперь твою вину определяет не поступок, а твоя репутация и любовь или нелюбовь толпы?» — риторически спросил Влад Кадони.

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