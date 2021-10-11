Секси-кадр: тесная блуза Стриженовой еле сдержала ее внушительную грудь, которая с трудом уместилась в одежду

Екатерина Стриженова в свои 53 года обладает роскошной фигурой. Особенно впечатляющей выглядит ее пышная грудь.

Иногда ведущая примеряет довольно экстремальные наряды, например, недавно она появилась на шоу «Время покажет» в столь облегающей блузе, что она рисковала вот-вот лопнуть на ее внушительном бюсте.

«Какая вы красивая», «Шикарная женщина», «Вами можно любоваться бесконечно, как водой и огнем», — написали про образ ведущей ее фолловеры в Instagram.

К слову, ранее мы писали о прогулке Екатерины Стриженовой, на которой она предстала в обуви-хите этой осени – хайтопах. Ранее о тренде на демисезонные кеды рассказывал Александр Рогов на своем модном шоу.

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