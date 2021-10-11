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«Люблю, когда мы снимаемся вчетвером»: Мария Шалаева о новом сезоне комедийного блокбастера «Училки в законе»

Героиня Марии Шалаевой найдет новую любовь.

«Люблю, когда мы снимаемся вчетвером»: Мария Шалаева о новом сезоне комедийного блокбастера «Училки в законе»
Героини сериала «Училки в законе». Фото: пресс-служба

Четырнадцатого октября на телеканале «Пятница!» начнется показ второго сезона комедийного блокбастера «Училки в законе».

Спустя год четыре героини сериала – преподавательницы химии, русского языка, математики и английского – вновь окажутся вовлеченными во всевозможные передряги.

Правда, за это время учителя рассорились, но им придется забыть об обидах и соединить свои усилия в борьбе с новым врагом. Одна из подруг, преподаватель английского Екатерина, погрязнет еще и в борьбе на любовном фронте, что отдалит ее от приятельниц.

Героини сериала «Училки в законе» вновь окажутся в водовороте событий
Героини сериала «Училки в законе» вновь окажутся в водовороте событий. Фото: пресс-служба

«Мои любимые съемочные дни — когда мы снимаемся вчетвером. Я больше люблю драматические сцены, не экшен. Потому что экшен — это во многом техническая работа, а я люблю шутки и комедию положений. Здорово, когда это удается точно показать», — поделилась исполнительница роли Кати Мария Шалаева.

Актриса считает, что ее героиня разрушила стереотипы об учителях, поскольку умеет разговаривать на одном языке со своими учениками-подростками.

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