«Нам удалось сделать все искренне»: Бузова прокомментировала откровенную сцену с Гайдуляном в ситкоме «САШАТАНЯ»

Герой Андрея Гайдуляна предстал перед персонажем Ольги Бузовой в трусах и кожаном корсете.

В этот понедельник, 11 октября, на ТНТ стартует седьмой сезон сериала «САШАТАНЯ» с Андреем Гайдуляном и Валентиной Рубцовой в главных ролях.

В этом сезоне в ситкоме появится Ольга Бузова, она сыграет роль богатой клиентки персонажа Андрея Гайдуляна.

Саша лично поедет к звезде знакомиться, и эта сцена будет самой первой, когда они вдвоем предстанут в кадре.

Разумеется, что Саша тут же накосячил. Он появился перед Ольгой Бузовой в трусах, кожаном корсете, посмел руками прикоснуться к звезде и тут же получил разрядом электрошокера в шею.

«Эту сцену мы, к счастью, снимали не самой первой, и я успела привыкнуть и к съемочной группе, и к моим партнерам по сериалу. Если бы мы с нее начали, наверное, в ней были бы немного другие, не такие яркие эмоции, а так – мне кажется, нам удалось сделать всё искренне и очень смешно», – рассказала о съемках Ольга Бузова.

Напомним, это не первый сериал ТНТ с участием Ольги Бузовой. Ранее она снималась в фильме «Бедные люди».

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