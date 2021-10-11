«Я знал, что Собчак цинична»: ведущий «Дома-2» Черкасов осудил поведение светской львицы после ДТП с погибшими

Андрей Черкасов считает, что Ксения Собчак не должна была в спешке оставлять место трагедии.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил прокомментировать поведение Ксении Собчак после ДТП, в которое звезда попала по дороге в аэропорт Адлера.

Черкасов категоричен в формулировках и утверждает, что Собчак продемонстрировала свое хладнокровие и равнодушие к людям.

«Я знал, что Собчак цинична (только такие люди могут брать интервью у маньяков), но чтоб настолько, что дальше продолжить свой путь в аэропорт после аварии, где погибли люди?!» — удивляется и возмущается Андрей Черкасов.

Он считает, что Ксения Собчак говорит неправду, утверждая, что тоже пострадала в аварии. Андрею Черкасову кажется, что на видео с участием Собчак из аэропорта, теледива выглядит очень бодрой.

«Моя правда проста и понятна. Пока умирающим помогали водители проезжавших мимо автомобилей, Собчак спешила на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому авто, в котором находились тяжело раненные пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту шаблонную фразу: «Решили хайпануть и разорвать Собчак», я говорю: «Где ваша человечность?! Ваша поддержка Собчак — это оскорбление памяти погибших в этой аварии!». Лучше бы молчали», — высказался Андрей Черкасов.

Напомним, трагедия разыгралась в минувшую субботу поздно вечером на дороге, связывающей Адлер и Красную Поляну.

Автомобиль «Мерседес», в котором Ксения Собчак ехала в аэропорт, вылетел на встречку для обгона и лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном». Две его пассажирки погибли, водитель получил травмы.

Ксения Собчак после аварии пересела в другую машину, которая доставила ее в аэропорт, и улетела в Москву.

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