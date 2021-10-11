Водитель без прав насмерть сбил известного спортсмена

23-летний чемпион мира по конькобежному спорту среди юниоров Руслан Захаров погиб во время утренней пробежки.

Сообщение о трагической гибели 23-летнего конькобежца Руслана Захарова появилось в официальном аккаунте Союза конькобежцев России в Instagram.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года. Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — написано в микроблоге.

Как стало известно, трагический инцидент случился в Хабаровске, куда Руслан Захаров приехал к родителям погостить. Рано утром он был на пробежке, которую совершал по проезжей части оживленной дороги.

В сумерках его не заметил водитель грузовика Toyota Dyna, двигавшегося в попутном направлении. В результате сильного удара со спины Руслан Захаров получил множественные переломы и ушибы, от которых через несколько часов скончался в больнице.

Как стало известно, водитель был трезв, но не имел прав соответствующей категории. По информации ГИБДД, погибший Руслан Захаров также нарушил правила безопасности, рядом с проезжей частью был тротуар, по которому и стоило совершать пробежку.

В Сети скорбят о погибшем спортсмене, объявлен сбор средств для помощи в организации похорон родителям Руслана Захарова.

«Как страшно и больно, когда уходят такие молодые, талантливые ребята. Соболезнуем», «Очень печально. Царствие небесное. Вечная память и вечный покой», «Какой ужас, соболезнования родным и близким», — скорбят о спортсмене.

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