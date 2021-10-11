«Все парнишки облизнулись»: Клава Кока интимно приспустила тугие стринги с изящных бедер

Поп-дива покрасовалась на пляже в трещащем по швам лифе от купальника, сексуально утянув пышные яблочки-груди.

Клава Кока — девушка яркая и запоминающаяся. Из восходящей звезды певица превратилась в кумира миллионов подростков. Артистка активно ведет свой Instagram, публикуя не только личные снимки, но и рекламные посты. О своих гонорарах поп-дива предпочитает не распространяться, однако время от времени хвастается дорогими подарками, которыми она балует своих близких и родителей. На семье и любимых певица экономить не привыкла.

На пляже знаменитость то и дело позирует в соблазнительных позах. На одном из таких «горячих» фото Кока покрасовалась в голубом купальнике, сексапильно приспустив стринги на гром-бедра. Ну а трещащий по швам лиф от бикини едва скрывал пышные яблочки-груди певицы, которая так и норовила выпрыгнуть из корсета.

«Все парнишки облизнулись!», «Клава, что ты такое тут устроила! Хоть язычок спрячь, зачем так дразнить», «Для обложки мужского журнала??», «Какая красотка», «Имидж такой девочки-милашки, а на самом деле внутри бомба медленного действия!», «На пляж срочно нужен реанимобиль, тут мужчинкам поплохело», «Стринги всю сдобу облепили», «Шалунишка», «Ну стрекоза», — пишут фолловеры.

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