«Женщина, ради которой я хочу совершать поступки»: Аверин высказался о романе с Якуниной

Актер Максим Аверин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировал слухи о романе с актрисой Анной Якуниной. Она вместе сыграли в сериале «Склифосовский». Звездные актеры дружат уже 25 лет.

«Эта женщина, ради которой я хочу совершать поступки. Так должно быть в жизни. Когда она уходила в «Ленком», то я считал, что это страшная трагедия. Но артисту нужен режиссер. Иначе можешь не туда свернуть. Ее человек — это Марк Анатольевич Захаров. Она не боится быть в кадре смешной и этим отличается от многих». Максим Аверин

Как отметила Анна Якунина, ее никто не знает лучше, как артистку, чем Максим Аверин. «Мы с Максом не ангелы, безусловно. Он мне порой говорит: «Я утром тебя так ненавидел, а вечером посмотрел и понял, что люблю», — заявила Анна Якунина.

Напомним, что Анна Якунина – заслуженная артистка России. От первого мужа актера Сергея Стегайлова у нее есть дочь Анастасия. От второго мужа инженера Алексея – дочь Мария.

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