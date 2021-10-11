«Я ни к кому никаких претензий не храню»: Анна Якунина вспомнила свой первый неудачный брак

«Я была артисткой театра «Сатирикон», когда мы познакомились с Сережей. У нас было в те годы свое шоу, и мы ходили по ночным клубам. Этим и зарабатывали деньги.

Сергей спокойно меня отпускал. Он бы и сам тогда хотел так же зарабатывать, но не мог. Я ни к кому никаких претензий не храню. Все что было в моей жизни с мужчинами – это по обоюдной любви».