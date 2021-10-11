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«Я ни к кому никаких претензий не храню»: Анна Якунина вспомнила свой первый неудачный брак

По словам актрисы, с первым мужем она сегодня не общается.

«Я ни к кому никаких претензий не храню»: Анна Якунина вспомнила свой первый неудачный брак
Анна Якунина. Фото: instagram.com/_annyakunina_/

Актриса Анна Якунина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с актером Сергеем Стегайловым.

Анна Якунина с первым мужем
Анна Якунина с первым мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я была артисткой театра «Сатирикон», когда мы познакомились с Сережей. У нас было в те годы свое шоу, и мы ходили по ночным клубам. Этим и зарабатывали деньги.

Сергей спокойно меня отпускал. Он бы и сам тогда хотел так же зарабатывать, но не мог. Я ни к кому никаких претензий не храню. Все что было в моей жизни с мужчинами – это по обоюдной любви».

Анна Якунина

Как отметила Анна Якунина, ее первый муж — талантливый человек и многое мог бы сделать.

«Мы, к сожалению, сейчас не общаемся. У нас родилась красавица-дочка. Это самое важное, что вышло из этих отношений», — заявила Анна Якунина.

Напомним, что Анна Якунина – заслуженная артистка России. От первого мужа у нее есть дочь Анастасия. От второго мужа инженера Алексея – дочь Мария.

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