«Я ни к кому никаких претензий не храню»: Анна Якунина вспомнила свой первый неудачный брак

Актриса Анна Якунина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке с актером Сергеем Стегайловым.
«Я была артисткой театра «Сатирикон», когда мы познакомились с Сережей. У нас было в те годы свое шоу, и мы ходили по ночным клубам. Этим и зарабатывали деньги.
Сергей спокойно меня отпускал. Он бы и сам тогда хотел так же зарабатывать, но не мог. Я ни к кому никаких претензий не храню. Все что было в моей жизни с мужчинами – это по обоюдной любви».
Как отметила Анна Якунина, ее первый муж — талантливый человек и многое мог бы сделать.
«Мы, к сожалению, сейчас не общаемся. У нас родилась красавица-дочка. Это самое важное, что вышло из этих отношений», — заявила Анна Якунина.
Напомним, что Анна Якунина – заслуженная артистка России. От первого мужа у нее есть дочь Анастасия. От второго мужа инженера Алексея – дочь Мария.
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