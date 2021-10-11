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Леди в жемчуге: Лиза Галкина нарядилась в нежно-розовый твидовый жакет и пышную юбочку

Младшая дочка Аллы Пугачевой любит красиво одеваться.

Леди в жемчуге: Лиза Галкина нарядилась в нежно-розовый твидовый жакет и пышную юбочку
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Восьмилетние Гарри и Лиза Галкины в прошедшие выходные стали гостями на дне рождения у друзей. Двойняшки к этому событию хорошо подготовились – позаботились о подарках, а также выдержали праздничный дресс-код.

Гарри облачился в белый кардиган с нашивкой и черные джинсы, а Лиза – в костюм a la Chanel из нежно-розового твида, декорированный жемчугом. Волосы юной модницы украсила заколочка с перламутровыми бусинами – получился элегантный образ.

Лиза Галкина с братом Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
Лиза Галкина с братом Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Младшая дочка Аллы Пугачевой любит красиво наряжаться. Даже в повседневности девочка старается выделиться – прически, украшения и красивые платьица Лиза Галкина как настоящая леди просто обожает.

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