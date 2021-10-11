Ксения Собчак после смертельного ДТП обратилась в госпиталь на Рублевке

Накануне Ксения Собчак попала в ДТП. Mercedes, в котором телеведущая со своей командой спешила в аэропорт Адлера, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. В результате аварии пассажирка Volkswagen скончалась на месте от полученных травм. Ее подругу и водителя машины госпитализировали. Позже появилась информация, что в больнице скончалась еще одна пассажирка Volkswagen. Правда, подтверждения этих данных не было. Сама Ксения заявила, что вторая женщина находится в тяжелом состоянии, но жива.

Ксения Собчак покинула место ДТП, не дождавшись сотрудников полиции. По прилету в Москву она обратилась в госпиталь на Рублевке. Телеведущей оказали необходимую помощь и отпустили домой: необходимости в госпитализации не было. Как сообщил «Комсомольской правде» источник, у телеведущей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Погибшая в ДТП девушка – 35-летняя Екатерина Тарасова – тренер по фитнесу и растяжке – приехала на юг России из Подмосковья. У нее осталась 7-летняя дочь.

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