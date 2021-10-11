«Уже бы давно вышла»: Барановская рассказала, что ей мешает вступить в брак

В свои 41 Юлия Барановская ни раз не была замужем. Много лет телеведущая прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, которому родила троих детей. После расставания с ним, Юлия мечтает встретить такого мужчину, с которым бы пошла под венец. По словам телезвезды, у него должен быть сильный характер и энергетика «как у Байкала».

«Если был бы такой человек, я бы уже давно вышла за него замуж. Это я себе так представляю идеального мужчину», — сказала Барановская в проекте «Север-шоу» на RU.TV.

Напомним, в прошлом году Юлия купила дом в Подмосковье за миллион долларов. Там она живет с дочкой Яной и сыновьями Артемом и Арсением.

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