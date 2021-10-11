«Вставляет замки в молнии для медицинских скафандров»: сестра Ефремова — о жизни актера в колонии

«Мы действуем по букве закона. Он мне позвонил после неудачной кассации. Сказал, что не надо вешать нос.

Он сидит в зоне для первоходов, там нет понятий. В основном простой контингент. Я не была у него, к сожалению. У него не камера, а общежитие. Они спокойно передвигаются по этажам».