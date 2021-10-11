«Вставляет замки в молнии для медицинских скафандров»: сестра Ефремова — о жизни актера в колонии

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о жизни брата в колонии.
«Мы действуем по букве закона. Он мне позвонил после неудачной кассации. Сказал, что не надо вешать нос.
Он сидит в зоне для первоходов, там нет понятий. В основном простой контингент. Я не была у него, к сожалению. У него не камера, а общежитие. Они спокойно передвигаются по этажам».
Как отметила Анастасия Ефремова, без работы Михаил Ефремов не сидит.
«Он вставляет замки в молнии для медицинских скафандров. У него астма с 11 лет. На здоровье он не жалуется. Ни отец его не жаловался, ни он сам. Сейчас мы решаем, кто будет писать прошение о помиловании», — заявила Анастасия Ефремова.
Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок в колонии в Белгородской области. По его вине в ДТП погиб человек.
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