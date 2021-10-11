Татьяна Васильева озвучила сумму, которую с нее взяли за избавление от клопов и тараканов

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что ведет борьбу дома с клопами, муравьями и тараканами.
«Меня выселяют из своей же квартиры клопы, муравьи и тараканы. Дом находится на берегу Москва-реки. Я однажды увидела, что меня всю искусали. Вся была в болячках. Вся чешусь.
В доме у меня начался капитальный ремонт. Открыли подвал, который не открывали много лет. Оттуда пошла страшная вонь. Я живу на втором этаже. Я пошла по квартирам. Все говорят, что у них нет клопов, однако у меня их много».
Как отметила Татьяна Васильева, она вызвала людей из фирмы по борьбе с подобной живностью.
«С меня взяли 38 тысяч рублей, чтобы потравить тараканов. Пришел молодой человек и сказал, что будет травить их паром. На следующий день я выхожу из спальни: из-под раковины на кухне ползет тьма их», — заявила Татьяна Васильева.
Ранее Татьяна Васильева попала в другую переделку. Она призналась, что три дня сидит без еды. Звезда заказала специальное питание, которое ей так и не привезли.
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