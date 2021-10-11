Татьяна Васильева озвучила сумму, которую с нее взяли за избавление от клопов и тараканов

«Меня выселяют из своей же квартиры клопы, муравьи и тараканы. Дом находится на берегу Москва-реки. Я однажды увидела, что меня всю искусали. Вся была в болячках. Вся чешусь.

В доме у меня начался капитальный ремонт. Открыли подвал, который не открывали много лет. Оттуда пошла страшная вонь. Я живу на втором этаже. Я пошла по квартирам. Все говорят, что у них нет клопов, однако у меня их много».