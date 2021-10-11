«Обожаю!»: Галкин показал самое любимое осеннее дерево в своем саду

Телеведущий всегда с упоением гуляет по приусадебному участку.

Максим Галкин – не только знаменитый телеведущий и пародист, но и знатный садовод. У него несколько гектаров приусадебной территории вокруг замка в Грязи, где он возделывает самые разные виды цветов, кустарников, деревьев.

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Галкин очень часто гуляет в саду. Собираясь на очередную прогулку, он поспешил полюбоваться красотой осенних пейзажей. И показал свое самое любимое дерево в это время года.

«Обожаю, когда цветет вот этот красный клен. Вот он!», — восхитился шоумен.

Галкину не терпелось показать красивое дерево, и он снял его из окна бассейна. Озаренный солнцем, в окно заглядывал клен с красивыми красными листьями. Вот уж где природа не пожалела красок!

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