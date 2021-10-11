Гром-бедра тоже в кадре: Бузова не смогла скрыть огромными латексными трусами свой выпирающий животик

Ольга Бузова старается выбирать для своих сценических образов достаточно откровенные наряды. И на сей раз снова предпочла костюм на грани – латекс и сетку, откровенное декольте и подтяжки.

Перед выходом на сцену теледива по традиции запечатлелась для своего микроблога. Однако позабыла втянуть живот, он предательски выпал у нее, и даже латексные трусы не спасли от конфуза.

В центре кадра оказались и гром-бедра – вертикальные полосы-подтяжки почему-то не сделали их визуально стройнее.

Сама Ольга Бузова признавалась: она располнела. А виной всему белорусское гостеприимство: снимаясь на «Х-Факторе» в Минске, она регулярно угощалась драниками и колбаской, которых было в избытке.

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